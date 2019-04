Vida Urbana Médicos credenciados desistem da vaga após pouco tempo de serviço

Muitas das cidades com vagas em aberto chegaram a receber médicos após a saída dos profissionais cubanos no final do ano passado, mas são muitos os relatos de desistência por parte dos novos médicos após pouco tempo de trabalho. Em Moiporá, a 178 km de Goiânia, o secretário de Saúde, Marcilon Moreira, relatou sobre a dificuldade em conseguir a cobertura do programa do governo...