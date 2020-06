Redação Jornal do Tocantins

O médico tocantinense Caio Martins Guedes, 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 22, no Paraná, após se infectar com o novo coronavírus e enfrentar 12 dias de internação no Hospital Pilar, em Curitiba.

Formado em Medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), em Araguari, Minas Gerais, em 2014, Caio é tocantinense de Taguatinga, sudeste do Estado, filho de Carlos e Sizineide Guedes, a Nedinha, professora pioneira no Tocantins e ainda atuante na Diretoria Regional de Educação, em Palmas.

Após se formar na Unipac, atuou como médico nos municípios de Itauçu e Uruana, em Goiás, com atendimento no pronto atendimento e atenção básica. Guedes prestou exames para residência em ortopedia na UFT, mas acabou optando pelo Hospital Angelina Caron, de Campina Grande do Sul (PR).

Segundo o Tribuna do Paraná, ele cumpria plantão em instituição de saúde em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o site, o Hospital Pilar afirmou em nota, que o médico estava internado na UTI e o hospital toma todas as medidas cabíveis para conter o avanço da doença, respeitando os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.