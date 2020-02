Cidades Médico Sebastião Moreira é sepultado em Goiânia Ele morreu na última terça-feira (4), aos 77 anos

Foi sepultado, na tarde desta quarta-feira (5), em Goiânia, o corpo do médico e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) Sebastião Moreira, que morreu na última terça, aos 77 anos. Natural de Uberaba (MG), Tião, como era conhecido, tinha o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que evoluiu e acarretou em falência mú...