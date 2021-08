Cidades Médico residente é encontrado morto em banheiro de hospital em Goiânia As equipes de segurança do Hugo fizeram buscas pelo médico, mas já o encontraram sem vida; O hospital constatou a morte por parada cardiorrespiratória

Um médico residente do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) foi encontrado morto nesta segunda-feira (23) no banheiro do ambulatório em que trabalhava. Em nota ao O Popular, a unidade de saúde informou que as equipes de segurança interna fizeram buscas pelo profissonal nas dependências do hospital ao constatarem seu desaparecimento. A porta ...