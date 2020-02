Cidades Médico que morreu em acidente na BR-153 trabalhava no Hugo João Carlos Nunes Costa, de 37 anos, era clínico geral e natural de Prata, Minas Gerais

O médico João Carlos Nunes Costa, de 37 anos, que morreu na manhã desta quinta-feira (6), trabalhava no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Ele fazia parte do corpo assistencial da unidade e era clínico geral. A morte veio após uma colisão da caminhonete que João Carlos dirigia com uma carreta na BR-153, km 663, em Goiatuba, ...