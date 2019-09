Cidades Médico otorrinolaringologista José Maria da Veiga Jardim morre aos 83 anos Corpo está sendo velado no cemitério Jardim das Palmeiras e será sepultado no cemitério Santana

O médico otorrinolaringologista José Maria da Veiga Jardim, de 83 anos, morreu na terça-feira (24), em Goiânia. A causa do falecimento não foi divulgada. O velório acontece até às 13h desta quarta-feira (25), no cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Crimeia Oeste. No mesmo local será celebrada uma missa. O corpo será sepultado no cemitério Santana, no Setor dos Fu...