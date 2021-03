Cidades Médico no interior de Goiás improvisa máscara de ventilação para paciente com Covid-19; veja vídeo Sem vagas na UTI, profissional precisou utilizar máscara de ambu e atadura para melhorar oxigenação de mulher internada com Covid-19

Hospitais do interior de Goiás estão improvisando para manter pacientes com coronavírus internados, enquanto aguardam na fila por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em Itaguaru, cidade com 5 mil habitantes no Vale de São Patrício, profissionais de saúde utilizam uma máscara de ambu, atadura de crepe de crepom e uma seringa para improvisar uma ventilação n...