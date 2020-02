Cidades Médico morre em colisão entre caminhonete e carreta na BR-153 Homem de 37 anos dirigia o veículo menor, que bateu na traseira do maior. Polícia apura causas do acidente

Um médico, de 37 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6) em colisão da caminhonete que dirigia com uma carreta, na BR-153, km 663, em Goiatuba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia no sentido Itumbiara – Goiânia quando bateu na traseira do caminhão. O motorista da caminhonete, então, não resistiu aos ferimentos e morreu no local....