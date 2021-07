Cidades Médico leva choque em sessão de fotos com a noiva e morre um dia antes do casamento no Tocantins Acidente ocorreu na zona rural de Cariri do Tocantins; cerimônia nupcial seria realizado nesta sexta-feira, 30, em Gurupi

Após sofrer uma descarga elétrica no momento que tentava retirar um anzol de dentro da represa, O médico Denis Ricardo Faria Gurgel, de 31 anos, morreu, nesta quinta-feira, 29. O acidente ocorreu na zona rural de Cariri do Tocantins, 257 km de Palmas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar atendeu, a vítima sofreu descarga elétrica no momento em que re...