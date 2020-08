Cidades Médico fundador do Igope morre em decorrência da Covid-19 Roque Gomide Fernandes também foi presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, professor da UFG e escritor

O médico pediatra Roque Gomide Fernandes morreu nesta terça-feira (11) em decorrência da Covid-19. Em nota publicada em seu perfil no Instagram, o Cremego lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e amigos. Ver essa foto no Instagram ...