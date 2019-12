Cidades Médico estava em São Paulo para participar de game dog, diz advogado Defesa destaca que programação esportiva para pitbulls é legal e nega participação de Leônidas Bueno Filho, de 40 anos, em rinha de cachorros. No entanto, não descarta que cliente tinha conhecimento do que acontecia no local

O advogado Carlos Marcio Macedo, que defende o caso do médico Leônidas Bueno Filho, de 40 anos, sobre a suposta participação em rinha de cachorros, afirma que o cliente estava em São Paulo para participar de uma competição de cães da raça pitbull, conhecida como Game Dog. No entanto, o advogado não descarta a possibilidade do médico ter conhecimento sobre as rinhas...