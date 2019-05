Cidades Médico e ex-professor da UFG, Sebastião da Costa, morre aos 82 anos em Goiânia Ao longo dos 56 anos de profissão, Sebastião da Costa ocupou o cargo de diretor do Pronto Socorro no Hospital das Clínicas

Morreu na tarde desta segunda-feira (6) o médico e ex-professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Sebastião da Costa, de 82 anos. De acordo com a família, Sebastião sofria com um câncer gastrointestinal e chegou a ser internado no último domingo (5), no Hospital Santa Helena, no Setor Sul, em Goiânia, mas não resistiu. Ao longo dos 56...