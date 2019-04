Vida Urbana Médico do TJ-GO suspeito de abuso sexual é denunciado por improbidade administrativa Servidoras denunciam Ricardo Paes Sandre por assédio moral, sexual e abuso de poder; ele nega todos os crimes

O médico Ricardo Paes Sandre foi denunciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de Goiás. A ação foi protocolada nesta segunda-feira (1º) e está baseada no inquérito civil público instaurado a partir de denúncias de servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), que alegam assédio moral, sexual e abuso de poder, além de outras irregularidades envolvend...