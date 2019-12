Cidades Médico do TJ-GO acusado de assédio sexual é denunciado por corrupção passiva pelo MP-GO A denúncia pede mais uma vez o afastamento de Ricardo Paes Sandre do cargo de médico do trabalho do Tribunal de Justiça de Goiás

O Ministério Público de Goiás ofereceu no início da noite desta quinta-feira (19), uma denúncia contra o médico do trabalho do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Ricardo Paes Sandre, pelo crime de corrupção passiva. As investigações conduzidas pelo Ministério Público constataram que Ricardo Sandre cometeu assédio moral, sexual e abuso de poder contra quatro servidoras p...