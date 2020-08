Cidades Médico diz que se sentiu coagido por policiais ao tentar socorrer irmãos Victor e Kaleb, em Trindade Quatro PMs suspeitos de terem assassinado os jovens, no início deste ano, foram indiciados por homicídio qualificado e fraude processual

O inquérito que indiciou por homicídio qualificado os quatro policiais militares suspeitos de matar os irmãos Victor e Kaleb, em Trindade, no início do ano, teve como base o depoimento do médico chamado para socorrer a vítima. Segundo consta no documento, acessado pela equipe do G1 Goiás, a testemunha disse que se sentiu coagida pelos agentes. De acordo com o re...