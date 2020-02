Cidades Médico chinês que alertou sobre coronavírus é infectado pela doença e morre Li Wenliang ganhou notoriedade por ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos e foi acusado de "espalhar rumores online" e de "perturbar seriamente a ordem social"

Atualizada às 22h26 Um médico chinês que teve problemas com as autoridades por alertar sobre o novo coronavírus morreu nesta quinta-feira, 6, após ter sido infectado com a doença. O Hospital Central Wuhan informou através de suas redes sociais que o médico Li Wenliang, que era oftalmologista e tinha 34 anos, "infelizmente contraiu a infecção durante a lut...