Boliviano de Santa Cruz de La Sierra e radicado em Palmas desde a década de 1990, o médico Augusto Aponte Rivero, faleceu aos 63 anos neste domingo, 14, em Palmas, em decorrência da Covid-19, informa o Sindicato dos Médicos (SIMED-TO).

Em nota de pesar pelo falecimento do médico, que era concursado do Estado desde 2000 o sindicato afirma que ele era formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1986, morava no Tocantins desde 1994 e trabalhava Hospital de Referência de Porto Nacional.

"Sempre como médico do povo, dedicado e cuidadoso, ali ainda deixava seu conhecimento e seu labor, mesmo sob uma luta pessoal de mais de quatro anos, com a hemodiálise", avalia o sindicato, no qual o médico era filiado.

"O SIMED-TO se despede do colega com grande dor, mas com grande orgulho pela amizade e pela certeza de que ele teve sua vida profissional inteiramente dedicada à saúde pública e ao cuidado com o povo tocantinense", completa o texto.

Segundo uma das filhas o pai era paciente renal e se submetia à hemodiálise há cerca de quatro anos. Segundo a filha, Rivero se afastou das atividades profissionais em dezembro para se tratar. Passou duas angioplastias e um cateterismo há cerca de 4 semanas e nesse período de intervenção, teve sepse e contraiu a Covid-19. Ele deixa quatro filhos e a viúva.