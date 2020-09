Cidades Médico atira em namorada em hospital no Setor Bueno, em Goiânia, após briga Caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (25) e segundo PM, os dois teriam discutido

Atualizada às 18h33 Depois de uma discussão, um médico atirou na namorada no estacionamento do Hospital Unique, localizado no Setor Bueno, em Goiânia. O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (25) e, de acordo com a Polícia Militar, o homem teria sacado arma e ao efetuar os disparos atingiu também a própria perna, além da perna da namorada. Os dois receb...