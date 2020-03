Ainda que a adoção de medidas de prevenção contra a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) por parte do Ministério da Saúde e do governo do Estado tenha sido rápida, ainda falta a adesão da população para que elas sejam, de fato, efetivas. Esta é a avaliação do médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), que considera que a ação individual é essencial para evitar que o governo tenha que adotar medidas ainda mais pesadas.

Como exemplos negativos, ele apontou a participação de pessoas em eventos públicos, como manifestações, e também a presença em estabelecimentos como bares e restaurantes. “A situação em que estamos ainda não está a contento. As pessoas não estão tendo noção. Passou da hora de perceberem que elas têm o risco de transmitir o vírus dentro de suas casas. Pessoas idosas também têm de perceber que, ao irem para o mercado ou à feira, estão correndo um risco enorme”, disse ele, em entrevista concedida ao POPULAR.

Nesta segunda-feira (16), a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou que há sete casos confirmados da doença no Estado. Até o momento, o governo estadual determinou o cancelamento de eventos públicos, a proibição da presença de torcidas nos estádios para jogos de futebol, a suspensão de aulas em escolas públicas e privadas e o fechamento de estabelecimentos comerciais, dentre outras medidas, pelo período de 15 dias.

A restrição total da mobilidade dos cidadãos, que já ocorre em países em quarentena, como China, Itália, Espanha e França, ainda não faz parte da realidade local. Contudo, o fundamento por trás desta determinação precisa ser observado, segundo o infectologista: a diminuição da transmissão do vírus.

Por isso, explica ele, mesmo pessoas sem sintomas devem restringir sua circulação. “Sem dúvidas, é necessário. O que se pode observar é que a velocidade de transmissão é muito alta. O papel do gestor é tentar reduzir esse impacto tanto no sistema de saúde quanto na disseminação entre a população”, diz ele, que falou também sobre pessoas mais frágeis, que fazem parte do grupo de risco, como idosos, diabéticos, pessoas com doenças no coração, asmáticas, hipertensas e fumantes.

“Pessoas que não deveriam ser atingidas pela Covid-19, pela gravidade que seus quadros podem atingir, podem acabar atingidas. Temos que trabalhar para que elas não adquiram a doença. Para elas, o risco de morte aumenta muito”, frisa.

Evolução dos casos

Queiroz afirma que, por mais que o Estado ainda não esteja no ápice da epidemia, tal momento deve ocorrer, com um grande aumento no número de pessoas infectadas. Os motivos que levam a essa conclusão, segundo ele, são os estudos feitos a partir da observação das experiências de outros países. A agilidade para a tomada de decisões, explica, faz diferença na forma como se dará o desdobramento da crise.

“Uma pessoa assintomática pode estar transmitindo o vírus. Quanto mais restrições houver, menor é o risco de transmissão. [...] Outros países mandaram fechar tudo justamente para reduzir a circulação de pessoas e a transmissão do vírus”, menciona ele. “Países como a Coreia do Sul e o Japão tiveram efeitos satisfatórios na suavização da transmissão. Na Itália, as medidas começaram a ser tomadas tardiamente e as consequências são o que temos assistido”, conclui o médico.