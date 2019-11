O médico Ricardo Paes Sandre foi nomeado em caráter efetivo como analista de gestão governamental - medicina do trabalho na Secretaria de Estado da Administração (Sead), como consta no diário oficial do Estado desta quinta-feira (28).

Sandre foi afastado das suas funções na Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) depois de responder por ação de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público (MP), baseada em apuração decorrente de inquérito civil público instaurado a partir de representação de servidoras do Tribunal, que acusaram o médico da prática de assédio moral, sexual e abuso de poder. Ricardo Paes Sandre sempre negou as acusações.

A convocação do servidor pelo Estado se dá em cumprimento de uma determinação pública que obriga o chamamento dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso da extinta Agência Goiana de Negócios Públicos (Aganp), realizado em 2006. A convocação dos 1.132 aprovados no certame será dividida em três grupos de candidatos: nomeados em novembro/2019, nomeados em abril de 2020 e setembro/2020. O critério para divisão dos grupos respeita a ordem de colocação no certame.

Ao POPULAR, o médico Ricardo Paes Sandre afirmou que passou em concurso como os demais concorrentes e que "entrou pela porta da frente". Sobre as acusações, Sandre afirmou que é inocente, que tem o direito constitucional de se defender e ressaltou que ainda não foi julgado.