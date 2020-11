Cidades Médico é preso suspeito de pagar R$ 5 mil para estudante trabalhar em seu lugar em hospital de Goiás O estudante do 6º ano de medicina de uma faculdade do Paraguai também foi preso e confessou o crime

O médico Flávio Ferreira Nogueira foi preso no final da tarde de sábado (7), suspeito de pagar R$ 5 mil para o estudante de medicina Francisco Souza Oliveira Filho, de 44 anos, que também foi detido, trabalhar no seu lugar atendendo pacientes da emergência no Hospital Municipal de Cachoeira de Goiás. Com o aluno do 6º ano de medicina, a Polícia Civil ...