Médico é investigado por suposta venda de laudos falsos de comorbidades em Santa Helena de Goiás Suspeito estaria vendendo os atestados por R$ 250

Um médico que trabalha na rede pública de Santa Helena de Goiás, no Sul do Estado, está sendo investigado após denúncia de venda de atestados médicos. O profissional estaria recebendo dinheiro em troca do fornecimento de laudos falsos a pessoas que não possuem comorbidades para que elas sejam vacinadas contra a Covid-19. O caso começou a ser apurado pelo Ministério Públic...