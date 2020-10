Cidades Médico é assassinado a tiros na porta de casa em Pires do Rio Em nota, Cremego repudiou violência e cobrou apuração policial

O médico Michel Baramili, de 68 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa na noite desta quarta-feira (28). O crime aconteceu no Centro de Pires do Rio, município localizado a 83 km de Goiânia e a vítima estacionava uma caminhonete no momento dos disparos. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constatou o óbito no local. Em nota, o Conselho Regional de M...