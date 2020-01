Cidades Médicas de Goiânia são pacientes em livro que relata doenças do corpo e da alma A publicação é o segundo volume do projeto independente Causos Clínicos que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

Será lançado nesta sexta-feira, 31, em Goiânia, o segundo volume do livro Causos Clínicos - Quando Fui Paciente. O evento, a partir das 18 horas, no Museu de Arte de Goiânia - Bosque dos Buritis -, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Na publicação estão os relatos de duas médicas goianas. A obra mostra como agem os profis...