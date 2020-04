A médica pneumologista Carmen Sílvia Valente Barbas, fisioterapeuta da equipe médica que cuidou do presidente Jair Bolsonaro no tratamento de saúde após a facada da campanha eleitoral, está internada no Hospital Albert Einstein, vítima da infecção pelo novo coronavírus. Ela se recupera da doença, depois de ter sido entubada logo após a internação.

O hospital Albert Einstein não nega nem confirma a internação e a família de Carmen Valente Barbas não quer comentar a hospitalização. Amigos e pacientes torcem para uma rápida recuperação da médica. Por redes sociais, ela recebe mensagens de força e melhoras enviadas por amigos, colegas e alunos, comovidos com o estado de saúde da médica.

Doutora em Pneumologia pela Universidade de São Paulo, professora da USP, Carmem Valente Barbas é especialista em insuficiência respiratória, ventilação mecânica protetora, recrutamento alveolar, lesão pulmonar aguda, hemorragia alveolar e vasculites pulmonares. Segundo o currículo da especialista, publicado em rede social, a profissional tem estudos também na área de desconforto respiratório de crianças.

Apoio

”Tenho grande admiração e gratidão por esta médica, que nos atendeu em muitos momentos difíceis no Einstein e no seu consultório a qualquer momento", afirmou a psicóloga Denise Gaspar Cieplinski. "É uma médica humana e com conduta eficaz com seus pacientes. Espero que seu sofrimento com a covid-19 seja breve e que seja merecedora apenas da imunização natural como infectada", afirmou a psicóloga.

“Carmen, aqui torcendo por sua recuperação! É também o que expressam todos os colegas da 67!”, postou o amigo Claudio Maierovitch Pessanha Henriques?. “Melhoras Dra Carmen Barbas. Estamos em orações por sua melhora”, escreveu outro amigo, Manoel Alves, também na rede social da médica. “Estamos em orações, professora”, postou Natália Maria Costa. No início da tarde desta terça-feira, 31, a família agradeceu, via rede social, as manifestações dos amigos. “A família Valente Barbas agradece a manifestação de carinho e orações pela saúde da dra. Carmen”, informou Ines valente, em nome da família. Logo depois, apagou o agradecimento.

Nos últimos dias, Carmen Barbas vinha trocando informações sobre a covid-19 com grupos de colegas, discutindo a gravidade da infecção pulmonar. No dia 23, ela compartilhou nas redes sociais material que mostra a gravidade da doença quando ela ataca os pulmões. Nesta segunda-feira, o hospital Israelita Albert Einstein informou que cerca de 350 pessoas da equipe hospitalar foram afastadas por causa da nova doença. Pelo menos 15 profissionais do Einstein foram hospitalizados com a doença no próprio hospital, segundo nota do hospital.

No Sírio Libanês, uma centena de funcionários também foi afastada do trabalho por causa da contaminação da covid-19. Outros médicos famosos de São Paulo, como os cirurgiões Raul Cutait e Roberto Kalil, também foram hospitalizados, estes no hospital Sírio-Libanês, ambos com a doença, além do médico David Uip, que está em isolamento em casa, igualmente afetado pelo novo coronavírus.