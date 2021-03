Cidades Médica morre por Covid-19 em Goiânia 3 meses depois de se inscrever no Conselho Regional de Medicina Amanda Tallita da Silva atuava na linha de frente do combate ao vírus

Morreu em Goiânia, nesta quarta-feira (17), a médica Amanda Tallita da Silva, de 30 anos, que atuava na linha de frente do combate ao coronavírus. Ela estava internada há quatro dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha (HCamp) da capital, como informou a assessoria de imprensa da unidade de saúde exclusiva para o tratamento de pacientes c...