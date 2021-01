Cidades Médica goiana relata o drama do atendimento em Manaus Letícia Rodrigues atua numa UBS, mas foi transferida para o atendimento aos pacientes de Covid-19

A funcionária pública Idelma Rodrigues, que mora em Goiânia, tem recebido relatos diários da filha Letícia, de 25 anos, que está na linha de frente no atendimento a pacientes de Covid-19, em Manaus. Nesta quinta-feira, a médica recém-formada contou que somente ela atendeu mais de 80 pacientes com a doença, dos quais 40 precisavam ser encaminhados para hospitais com m...