Cidades Médica goiana deve recusar convite para Ministério da Saúde, diz colunista Neste domingo (14), a cardiologista Ludhmila Hajjar se reuniu com Bolsonaro e o atual ministro da saúde, Eduardo Pazuello. Um novo encontro está previsto para esta segunda-feira (15)

Atualizada às 8h09. A médica goiana Ludhmilla Hajjar deve recusar o convite do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) para assumir o comando do Ministério da Saúde. A recusa já teria sido informada a políticos pela profissional. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Neste domingo, a cardiologista, o presidente e o at...