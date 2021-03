Cidades Médica diz que nomes de pacientes são excluídos de fila de espera por UTI em Goiânia Profissional de hospital privado conta que equipe precisa ficar vigiando se nome da pessoa hospitalizada foi retirado de sistema. Prefeitura nega exclusão

A diretora-técnica do Hospital Santa Bárbara, Bárbara Teodoro Vasconcelos Rodrigues, relata dificuldade para conseguir incluir pacientes na fila de espera por leitos de UTI da rede municipal de Saúde de Goiânia. Segundo ela, o nome do paciente é inserido no sistema, mas depois de alguns minutos desaparece. “O hospital tem que ficar o tempo todo vigiando o nome...