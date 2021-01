A primeira quinzena de janeiro tem sido de recrudescimento da Covid-19 em Goiânia. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) revelam um crescimento de 34% na média móvel de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital, em comparação com 14 dias atrás. Também aumentou o porcentual de exames positivos para o coronavírus Sars-CoV-2 nas testagens ampliadas da Prefeitura da capital.

De acordo com a SMS, no dia 1º de janeiro, a média móvel de ocupação de leitos de UTI Covid na capital era de 56%. Esta taxa subiu para 74% nos últimos sete dias – na quinta-feira (14), ela estava em 73%, com 107 pessoas internadas em terapia intensiva. “Tem havido, desde o começo do mês, um aumento constante na ocupação”, alerta o técnico da Diretoria de Política Pública da SMS, Sérgio Nakamura.

O aumento ocorre ao mesmo tempo em que a média móvel de pessoas internadas em UTIs também sobe. No primeiro dia do ano, a média estava em 85 internações. No dia 14, ela havia subido para 101 em relação aos últimos sete dias.

Na próxima semana, o secretário de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, deve anunciar a abertura de novos leitos de terapia intensiva exclusivos para Covid-19. Nesta quinta-feira, havia 140 vagas do tipo, no total. Unidades que já tiveram mais leitos, durante o pico da pandemia, como a Maternidade Célia Câmara, além de unidades conveniadas, como o Hospital das Clínicas, a Santa Casa da Misericórdia e hospitais privados podem ser solicitados.

A secretaria trabalha com a perspectiva de que o aumento de casos e internações prossiga por, pelo menos, três semanas. A pasta trabalha com uma “margem de segurança”, que é a ocupação de UTIs em até 80%. Acima disso, pode haver algum risco ao atendimento. “Já vivemos períodos longos com esta taxa, em que, de fato, não houve desassistência. Mas o risco de que ocorra a espera é maior. A ideia é que não ultrapasse (os 80%)”, explica Nakamura.

Testes

Outro indicador de que o coronavírus voltou a se espalhar com força em Goiânia é o resultado da testagem rápida, retomada esta semana após um intervalo desde a semana do Natal, em 2020. No primeiro dia de exames, no Lorena Park, de 1.833 pessoas testadas, 180 tiveram diagnóstico positivo, ou 9,8% do total.

Segundo a diretora de Epidemiologia da SMS, Grécia Carolina Pessoni, o porcentual de positivo é preocupante e confirma o aumento no número de casos de Covid-19 em Goiânia. Na primeira semana de novembro, por exemplo, o índice de positivos na testagem ampliada havia sido de 3,6%. No auge da pandemia, em agosto, ele chegou a 15%.

Conforme Grécia, em agosto e setembro o índice manteve-se estável, na casa dos 11% a 12%. Depois, houve uma queda acentuada, a partir de outubro. “A procura (por testes) estava grande, mas o número de positivos estava diminuindo”, cita. “Hoje, os 9,85% mostram que aumentou a circulação viral nos últimos dias”, alerta.

A diretora de Epidemiologia da SMS acredita que este aumento tem relação com as festas de fim de ano e as férias de janeiro. Ela cita que as comemorações formam uma cadeia de transmissão. “As pessoas se reúnem no Natal e adquirem o vírus. No Ano-Novo, se encontram com outros familiares ou amigos e transmitem a doença. Essas pessoas, por fim, levam (a Covid) para o trabalho”, diz.