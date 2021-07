Cidades Média móvel de óbitos por Covid-19 diminui em Goiás Estado apresenta menor média de mortes por Covid-19 desde o dia 14 de junho. Dados são de painel da UFG

O Estado de Goiás registrou, no último dia 2 de julho, a menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde o dia 14 de junho. Os dados disponibilizados no painel da Universidade Federal de Goiás (UFG) são repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) e apontam mortalidade decrescente, com média móvel de 57,86 no último dia de atualização (veja quadro). Apesar das esta...