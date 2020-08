Cidades Média de mortes por Covid-19 em Goiás sobe 17% em agosto Em julho o registro era de 36,6 óbitos por dia e agora já é de 44,4. Caso a tendência seja mantida, o número de vidas perdidas pela doença será maior e poderá passar de 1,3 mil no Estado

A média em Goiás de mortes diárias causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) no mês de agosto já é 17% maior do que a registrada por dia no mês passado. Caso esta tendência seja mantida, o Estado poderá fechar o mês com mais óbitos do que o registrado em julho. A média de mortes em julho era de 36,6 e agora já é de 44,4 ao dia. Em julho foram contabilizadas 1.135 m...