Cidades Média de internações em UTI por Covid-19 cai 40% em Goiás De acordo com plataforma da Secretaria Estadual de Saúde, nas duas primeiras semanas de novembro a média diária foi de 280 pessoas em terapia intensiva

A média de pessoas internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19, nas duas primeiras semanas de novembro, foi 40% menor do que no mesmo período do mês anterior. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES), do dia 1º ao dia 14, a média diária foi de 280,2 pacientes em UTI. Nas duas primeiras semanas de outubro, a...