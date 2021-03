A pesquisa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) aponta que o período total de internação é de 22 dias, entre UTI e enfermaria. O estudo avaliou mais de 50 UTIs do país, 70% públicas. No total, 56% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica com tempo mediano de uso do dispositivo de 11 dias e 46,2% faleceram no hospital. A maior parte dos internados tinha idade mediana de 64 anos. Porém, o pesquisador Thiago Lisboa afirma que, aparentemente, indivíduos na faixa entre 40 e 60 anos estão tendo uma mortalidade um pouco maior do que na primeira fase.