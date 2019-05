Cidades Mães de vítimas da violência do Estado pedem Justiça Cerca de 90 pessoas alertam contra violações de direitos humanos cometidas por órgãos de segurança de governos estaduais

Conduzindo faixas, banners e cartazes, em grande parte com fotos de algum filho ou parente assassinado, cerca de 90 pessoas participaram ontem, em Goiânia, de um ato público em memória dos mortos pela violência de Estado. A maioria do público integra movimentos de representação do povo negro, pobre e favelado. A ação no Centro da cidade fez parte do 4º Encontro Nacional ...