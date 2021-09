Cidades Mães de Mozarlândia recebem cartão com auxílio para alimentação dos filhos de até 6 anos Ao todo, 654 famílias foram beneficiadas com a ajuda mensal de R$ 250,00

As mães de Mozarlândia, chefes de família, que têm filhos com até seis anos de idade, receberam, nesta quarta-feira (15), cartões do Programa Mães de Goiás. O objetivo da iniciativa é promover segurança alimentar, fomentar renda, oferecer melhor qualidade de vida e assegurar a permanência das crianças na escola. Ao todo, 654 famílias foram beneficiadas com a ajuda mensal d...