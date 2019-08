Cidades Mães choram e são amparadas pelas famílias durante destroca de bebês em Trindade; veja vídeo Exame de DNA divulgado nesta quinta-feira (1º) confirmou que recém-nascidos foram trocados entre si

Sob forte emoção, os bebês trocados entre si no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), na região metropolitana de Goiânia, foram entregues às mães biológicas na tarde desta quinta-feira (1). A destroca aconteceu na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município, após resultado do exame de DNA. Assista ao momento: ...