Cidades Mãe tem filho de mais de 6 kg em parto normal e diz: 'privilégio' Davidberg é o caçula de seis filhos de Elisângela, que tem um histórico de bebês grandes

Davidberg nasceu na última terça-feira (1º), na maternidade Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro, e já virou estrela. Enfermeiros e pacientes não deixar de observar o recém-nascido. Isso porque ele tem impressionado pelo tamanho. O bebê nasceu com 55 cm e 6,230 kg. Normalmente, uma criança pesa entre 2,5 kg e 4,5 kg, com média de 3,4 kg, após o nascimento. O fato c...