Cidades Mãe suspeita de enforcar o filho até a morte fere um dos olhos dentro de presídio em Goiás, diz DGAP Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou que a detenta estava sozinha na cela quando se feriu

A mulher de 29 anos suspeita de matar o filho de 6 anos enforcado feriu gravemente um dos próprios olhos, no último sábado (16), em uma cela no Centro de Inserção Social (CIS) de Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou que a detenta estava sozinha na cela quando se feriu. De acordo com o ...