Cidades Mãe que matou filho de 6 anos arrancou o próprio olho e jogou em ralo da cela, em Rio Verde Mulher de 29 anos passou por cirurgia em Goiânia, na Fundação Banco de Olhos. Na quinta-feira (14), ela enforcou o menino até à morte

A mulher de 29 anos, que confessou ter matado o filho de 6 anos enforcado na última quinta-feira (14), em Santa Helena de Goiás, arrancou o próprio olho esquerdo enquanto estava detida no Centro de Inserção Social (CIS) de Rio Verde. Ela teria utilizado as próprias unhas e, em seguida, jogou o olho no ralo do banheiro da cela. O caso aconteceu no último sábado (16) e ela foi, inicialmente atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Rio Verde. Em seguida, foi encaminhada à Fundação Banco de Olhos, em Go...