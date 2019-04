Vida Urbana Mãe morre após ser espancada com socos e chutes pelo filho em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com socos e chutes e não resistiu

Atualizada às 11h40. Um homem identificado como Marcos Pereira dos Santos, de aproximadamente 22 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (16), suspeito de matar a própria mãe na Rua 60, no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a dona de casa Valdira de Sousa Santos de 53 teria sido agredida com socos e c...