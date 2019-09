Cidades Mãe haitiana luta pela filha em Goiânia Mulher de 32 anos veio para o Brasil em busca de uma vida melhor, mas foi surpreendida com uma gestação que mudou planos. Menina nasceu com hidrocefalia e malformação na coluna

Guivena Louis, de 32 anos, é uma mulher que impressiona pela determinação. A haitiana, que deixou seu país há três anos em busca de melhores condições de vida no Brasil, não poderia prever a profusão de sofrimento que a aguardava a quilômetros do país natal. Diabética, desempregada e mãe de uma menina de dois anos portadora de mielomeningocele e hidrocefalia severa com comp...