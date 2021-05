Cidades Mãe, filhos, sobrinho e amiga morrem em acidente na GO-462, em Goiânia Familiares disseram que os passageiros estavam indo da casa da motorista no Setor Orlando de Moraes, na capital, para a residência da mãe de uma das vítimas que fica no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, informou a Dict

Atualizada às 12h24. Foram identificadas as cinco vítimas do acidente que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12), na GO-462, Setor Orlando de Moraes, em Goiânia. A Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) informou que estavam no carro a mãe, de 35 anos, dois filhos, de 13 e 14, e um sobrinho, de 22, além da condutora, de 29, que era amiga da família. ...