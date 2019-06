Cidades Mãe e filho são presos ao tentarem levar 20 kg de cocaína de Goiânia para a Bahia A PRF encontrou os entorpecentes em um fundo falso no carro onde a dupla viajava

Mãe e filho foram presos nessa sexta-feira (21), depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 20 kg de cocaína no carro onde eles viajavam na BR-020, no perímetro de Alvorada do Norte. Além da droga, eles ainda transportavam 1kg de agrotóxico. Durante uma abordagem de rotina, agentes da PRF pararam o veículo e encontraram 5g de cocaína na bolsa ...