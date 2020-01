Cidades Mãe e filha mortas em atropelamento na Avenida Independência serão sepultadas no final da tarde Velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Vale dos Sonhos, em Goiânia e sepultamento será no Cemitério Vale da Paz. Caso é investigado pela Delegacia de Investigação de Trânsito

Mãe de 28 anos e grávida de cinco meses e a filha de quatro anos mortas em atropelamento ontem na Avenida Independência, no Centro de Goiânia, serão sepultadas no final da tarde desta quarta-feira (1) no Cemitério Vale da Paz. O velório acontece desde a madrugada na Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Vale dos Sonhos, na região Norte de Goiânia. As duas foram atrope...