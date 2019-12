Cidades Mãe e filha morrem atropeladas em acidente próximo à Rodoviária de Goiânia Mulher e criança de 4 anos foram atingidas por veículo quanto tentavam atravessar o cruzamento das avenidas Independência e Araguaia

Atualizada às 18h01. Mãe e filha morreram atropeladas por um carro na tarde desta terça-feira (31), no cruzamento das avenidas Independência e Araguaia, no Centro de Goiânia, próximo à rodoviária da capital. De acordo com a delegada Maira Bicalho, da Delegacia Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), as vítimas morreram no local. Chovia forte no mome...