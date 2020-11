Cidades Mãe e companheira são condenadas a 130 anos por morte e esquartejamento de Rhuan Garoto de apenas 9 anos foi morto com facadas. Condenadas dizem que vão recorrer da sentença

O Tribunal de Júri de Samambaia, no Distrito Federal, condenou nesta quarta (25) Rosana Auri da Silva Cândido, de 28 anos, e Kacyla Priscyla Santiago Damasceno, de 29, pelo assassinato e esquartejamento do menino Rhuan Maycon, de 9, a penas que, somadas, ultrapassam 130 anos de prisão. Rosana, mãe da vítima, foi condenada a 65 anos e 8 meses de reclusão, com adição...