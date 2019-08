Cidades Mãe e bebê ficam presos no carro após cair de estrada de chão em vala de 4 metros em Goiás Por sorte, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local em busca de um veículo roubado e encontrou as vítimas presas e em estado de choque. No local não pega sinal de telefone

Uma mulher de 24 anos e um bebê de cinco meses sofreram um acidente de trânsito em uma estrada de chão, que liga os setores Dom Bosco e São Matheus em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal, caíram em uma ribanceira de 4 metros e ficaram presos no veículo. O caso aconteceu na última quarta-feira (14). Por sorte, policiais militares que estavam em busca ...