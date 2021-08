Cidades Mãe do jogador Fernandão morre em Goiânia Marli Ribeiro da Costa estava internada no Hospital Araújo Jorge para tratar um câncer

A mãe do jogador Fernandão morreu nesta quinta-feira (26), em Goiânia. Marli Ribeiro da Costa estava internada no Hospital Araújo Jorge para tratar um câncer. Em nota, os clubes de futebol em que o ex-jogador se tornou ídolo lamentaram a morte de Marli. “É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marli Ribeiro da Costa, mãe do nosso Eterno Capitão Fernan...