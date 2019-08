Cidades Mãe deixa os 4 filhos trancados em casa com um maço de cebolinha na geladeira e é presa em Goiás Mulher teria saído para beber; uma das crianças é portadora de cardiopatia e deve ser alimentada exclusivamente pelo leite materno

Uma mulher foi presa neste final de semana em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, após ter deixado os quatro filhos pequenos sozinhos em casa para sair para beber. Ela deixou apenas um maço de cebolinhas na geladeira, enquanto no congelador tinha somente latas de cerveja. A denúncia foi realizada junto ao Concelho Tutelar. As informações da Polícia C...